Oyuncu Gökçe Akyıldız paylaştığı video ile sosyal medyayı salladı! Tenis kortunda şov yaptı...

2015-2018 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı Songül karakteri ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız, oğlu Ömer'in doğumuyla mesleğine ara vermişti. Şimdilerde ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı 'Akif' dizi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Akyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tenis turnuvasına katılan oyuncu, o anlara ait bir videosunu sosyal medya hesabında yayınladı. İşte o video...

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