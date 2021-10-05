Oyuncu Ezgi Eyüpoğlu makyajsız halini paylaştı! Gören hayran kaldı...

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla bir uzun süre gündem olan Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajsız haliyle kendine hayran bırakan Eyüboğlu, hayranları tarafından adeta iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...