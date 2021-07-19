Oyuncu Ebru Şahin’in makyajsız hali hayranlarını mest etti

Atv'nin sevilen dizisi Hercai ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, yapımın final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la soluğu Maldivler'de almıştı. Geçtiğimiz günlerde de tatil için Afrika'ya giden ünlü çift, şimdi ise rotalarını Alaçatı'ya çevirdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şahin, Alaçatı tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İlk olarak turuncular içinde verdiği bir pozu yayınlayan Şahin, ardından makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinisi ile objektif karşısına geçen Şahin adeta sosyal medyayı salladı.