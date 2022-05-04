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Oyuncu Cüneyt Mete’nin eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı…

Oyuncu Cüneyt Mete’nin eşi bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı…
04.05.2022 01:20 - Son Güncelleme: 04.05.2022 01:24

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Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşini gören inanamadı! Kadrosunda Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Seyit Onur Yaran, Celil Nalçakan gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete, başarılı performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Ancak Mete bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı, Cüneyt Mete hakkında araştırma yapmaya başladı. Mete'nin, atv'nin bir diğer sevilen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Cüneyt Mete'nin kendisi gibi oyuncu olan güzeller güzeli eşi...

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Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete düğün fotoğrafını paylaştı! Eşini görenin ağzı açık kaldı meğer Kuruluş Osman’ın güzel oyuncusuyla...

CÜNEYT METE VE ŞEYMA KORKMAZ

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