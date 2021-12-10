Oyuncu Çiğdem Batur'dan bacak bacak üstüne poz! Sosyal medyaya damga vurdu

Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Çiğdem Batur, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, derin yırtmaçlı elbisesi ile ayna karşısında bacak bacak üzerine atarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan ünlü oyuncunun son hali de dikkat çekti. İşte Çiğdem Batur'un sosyal medyada gündem olan o pozu...