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Oyuncu Berk Atan trafik kazasında yaralandı
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Oyuncu Berk Atan trafik kazasında yaralandı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 12:13:59

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan (34) ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı

Kaza, dün Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U.K., kullandığı 34 EFH 328 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs şarampole devrilirken, içerisindeki Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Berk Atan'ın kaburgasında kırık olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Berk Atan'ın yoğun bakımda, Taşkın'ın beyin cerrahi servisinde tedavisi sürüyor. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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