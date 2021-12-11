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Oyuncu Aziz Aslan'ın eşini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı…

Oyuncu Aziz Aslan'ın eşini gören şaştı kaldı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı…
11.12.2021 23:12

OTOMATİK OYNAT

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Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın 'gün ışığım' dediği eşine bakın! Kadrosunda Onur Buldu, Ali Sunal, Alper Kul, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Fikri karakterini canlandıran Aziz Aslan, yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, oyuncunun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Aslan'ın özellikle aşk hayatı merak edilip "Aziz Aslan evli mi? Aziz Aslan'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşi ise görenleri kendisine hayran bıraktı. Çift için "Çok yakışıyorlar" yorumu yapıldı. İşte Aziz Aslan'ın güzeller güzeli eşi...

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