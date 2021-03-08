Oyuncu Asena Keskinci değişimiyle şaşırttı! Görenler Mine Tugay’a benzetti

2007 yılında yayın hayatına başlayan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ekranlarda pek görünmedi. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci de bu isimlerden biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Asena Keskinci'nin son hali görenlerin ağızlarını açık bıraktı. Güzelliği ile ilgi odağı olan Asena Keskinci son hali ile ünlü oyuncu Mine Tugay'a benzetildi... İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...