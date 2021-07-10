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‘Oynarız şıkıdım şıkıdım’ Bade işçil ve Gökçe Bahadır plajda kurtlarını böyle döktüler

‘Oynarız şıkıdım şıkıdım’ Bade işçil ve Gökçe Bahadır plajda kurtlarını böyle döktüler
10.07.2021 23:11
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2018 yılında final yapan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde birlikte rol alan Bade İşçil ve Gökçe Bahadır, bir derginin Bodrum'daki partisinde boy gösterdi. Oldukça keyifli görünen ikilinin kumsalda dans ettiği anlar ise sosyal medyaya damga vurdu. Hayranları, ünlü oyuncuların eğlenceli dans videosuna yoğun ilgi göstererek "Süpersiniz, sizi yan yana görmek muhteşem!" yorumunda bulundu. Kumsalda kurtlarını döken Gökçe Bahadır ile Bade İşçil'in dans videosu kısa sürede gündem oldu. İşte Bade İşçil ve Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan o videosu…


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