Öykü Gürman'ın ateist baba açıklama videosu sosyal medyayı çalkaladı! ''İnancı olmayan bir vizdansızdır!''

Öykü Gürman'dan öz babasına zehir zemberek sözler...Sen Anlat Karadeniz dizisindeki performansı ile gönüller fetheden oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman katıldığı programda babası hakkında öyle itiraflarda bulundu ki ağızları açık bıraktı. Katıldığı bir televizyon programında babasının ateist olduğunu dile getiren Öykü Gürman, babasıyla ilişkisine değindi. Öykü Gürman, babası tarafından hep duygusallığının eleştirildiğini söyledi. Konuşurken boğazı düğümlenen Öykü Gürman sözleriyle sosyal medyada da gündem oldu.

Şarkıcı Öykü Gürman katıldığı programda olay yaratacak sözler söyledi. Başarılı şarkıcı geçtiğimiz gün İşin Aslı programının konuğu oldu. Samimi bir sohbet gerçekleştiren güzel şarkıcının babası ile ilgili söylediği sözler programa damga vurdu.

"BABAM ATEİSTTİ.."

Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu ifade eden Öykü Gürman, Aslı Şafak'ın "Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?" sorusuna "Babam ateistti" cevabını verirken, sonrasında söylediği sözlerle tartışma yarattı.

"İNANÇSIZ İNSANIN MERHAMETLİ VE VİCDANLI OLABİLECEĞİNE ASLA İNANMIYORUM"

38 yaşındaki şarkıcı, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek, şöyle devam etti: "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi."

BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ

Samimi açıklamalarına devam eden güzel şarkıcı, Aslı Şafak'ın "Babanız tarafından sevildiniz mi" sorusundan sonra gözleri doldu. Konuşurken boğazı düğümlenen Gürman, "Babam beni kendine göre sevdi. Duygusallığımı eleştirdi. Kimse bir insanın gözyaşının hesabını soramaz. Ayrılık burada başlar" diye konuştu.

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Gürman, eğitim hayatına Özel Efdal Ana ve İlkokulu'nda başladı. Ortaokula İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde devam eden Gürman, 2001'de Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni tamamladı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na giren Gürman, keman ve şan dersleri aldı.

ÖYKÜ GÜRMAN ÖDÜLLERİ

Flamenco dersleri alan Gürman, pek çok grupta ve okul orkestralarında solist olarak görev aldı. 2007'de ikiz kardeşi Berk Gürman ile seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" parçasıyla Youtube'da milyonlarca insan tarafından dinlendiler.

İkili 2007'nin son günlerinde "Kısmet" albümünü piyasaya sürdü. Gürman, 2007'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın En İyi Çıkış Yapan Yorumcusu" seçildi. Öykü&Berk, 2008 yılında Hürriyet Altın Kelebek Ödülü'ne layık görüldü. Kral TV'den "En İyi Çıkış Yapan Grubu" ödülü alan Öykü&Berk, Radio N101'den "En İyisi Sizsiniz" ödülünün sahibi oldu.

Öykü Gürman, Ayaklı Gazete'nin Yılın En'lerini seçtiği 7. TV Yıldızları Ödül Töreni'nde, "Sen Anlat Karadeniz"deki performansıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" seçildi.

ÖYKÜ GÜRMAN DİZİLERİ, PROGRAMLARI

2008 yılında TRT 1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik programıyla ekranlara gelen Gürman, 2009 yılında kardeşi Berk Gürman ile "İki Arada" albümünü çıkardı. İkili 2010 yılında "Seni Ben Unutmak İstemedim Ki" klibini yayınladı. 2011'de solo kariyerine başlayan Gürman, "Bir Başka" ve "Bitti Rüya" albümlerini piyasaya sürdü. Öykü Gürman "Urfalıyam Ezelden", "Aşk Zamanı", "Türkü Filmi" gibi projelerde yer aldı.

ÖYKÜ GÜRMAN'IN EŞİ KİMDİR?

2015'te Yavuz Bingöl ile evlenen Gürman, 8 ay sonra anlaşmazlık nedeniyle Bingöl'den boşandı. Gürman, bir yıldır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte.