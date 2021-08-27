Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan aracında gizemli sarışında yakalandı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü bir dönem oyuncu Gurur Aydoğan'ın... İkili, basına sızan tatil görüntüleri hakkında 'çok yakın arkadaş' olduklarını dile getirmişlerdi. Gurur ve Hilal'in arkadaşlığı o dönem bir çok kişinin aklında soru işareti bırakmıştı. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, aracında sarışın bir kadınla görüntülendi. Bebek'te kameralara yakalanan ikili kısa süre içerisinde gözden kayboldu.