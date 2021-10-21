Oryantal Asena son haliyle şaşırttı! Kimi beğendi kimi beğenmedi…

erçek adı Onur Çakmak olan Asena, özellikle İbo Show'daki danslarıyla hafızalara kazındı. Oryantal deyince akla ilk gelen isimlerden olan Asena, Hasan Dere ile evlendikten sonra ise kameralardan uzak bir yaşam tercih etti. Ancak bir döneme danslarıyla damga vuran ünlü isim, sosyal medyada hayranlarıyla etkileşim halinde kalmaya devam etti. Sosyal medyayı aktif kullanan Asena, son halini yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü dansçının yıllar içindeki değişimi, takipçilerini ikiye bölerken görenleri şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin çok değiştiğini belirterek "Tanıyamadım" yorumlarında bulundu. Ancak bir kısmı Asena'nın hiç değişmediğini savunarak "Yaş aldıkça daha da güzelleşmiş" yorumunu yaptı. İşte Asena'nın son hali...