Oryantal Asena evinin bahçesinden paylaştı! Doğal haliyle sosyal medyayı salladı

Asıl adı Onur Çakmak olan oryantal Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı ve özellikle İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı. İbrahim Tatlıses'in programında uzun yıllar izleyiciyle buluşan Asena hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Oryantal denince akla gelen ilk isimlerden olan ünlü isim, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturarak gözlerden uzak bir yaşam tercih etti. Ancak Hasan Dere ile mutlu bir evlilik sürdüren Asena, son paylaşımıyla gündem olmaktan kurtulamadı. Bahçede güneşlendiği anları yayınlayan dansçı, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan en cesur haliyle kamere karşısına geçen Asena'nın makyajsız hali beğeni topladı. İşte Asena'nın sosyal medyayı sallayan son hali...