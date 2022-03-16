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Oryantal Asena derin dekolteli kıyafetiyle paylaştı! Eşi bakın nasıl tepki verdi...

Oryantal Asena derin dekolteli kıyafetiyle paylaştı! Eşi bakın nasıl tepki verdi...
16.03.2022 00:07

OTOMATİK OYNAT

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İbo Show programındaki performanslarıyla hafızalara kazınan ve oryantal deyince akla ilk gelen isimlerin arasında yer alan Asena, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Derin göğüs dekolteli elbisesi ile boy gösteren ünlü oryantal, çekim yaptığı mekana eşi Hasan Dere gelince havalara uçtu. Bir takipçisi görüntülere "Eniştemiz iyi adam seni çok seviyor" yorumunda bulunurken Asena'nın son hali dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Çok değişmiş" yorumunda bulundu. İşte oryantal Asena'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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