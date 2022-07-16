Haberler Magazin Videoları Oryantal Asena biricik eşini paylaştı sosyal medya onları konuştu!

Oryantal Asena biricik eşini paylaştı sosyal medya onları konuştu!

Oryantal Asena biricik eşini paylaştı sosyal medya onları konuştu!
16.07.2022 00:21 - Son Güncelleme: 16.07.2022 00:26

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:18
Aslıhan Güner tatilden peş...
Magazin 00:13
47'lik Pınar Altuğ adeta...
Magazin 00:49
Defne Samyeli dergi çekiminde...
Magazin 00:24
Pınar Altuğ’un tatil halleri...
Magazin 00:14
Bensu Soral'ın mutfakta zor...
Magazin 04:12
Gözünden sakındığı eşi hayran...
Magazin 00:21
Çağla Şıkel Mikonos'ta...
Magazin 00:19
Zara beyazlar içinde paylaştı
Magazin 00:14
Simge Sağın havuzdan paylaştı!
Magazin 00:13
İlayda Şeker'den bayram...
Magazin 00:25
Şevket Altuğ’un eşi Jale Altuğ...
Magazin 00:44
Bebek göründü! Fahriye...

Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı. Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettiren Asena, özellikle İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı. Hem dansları hem özel hayatıyla bir dönem adından sık sık söz ettiren Asena, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Hasan Dere ile evlendikten sonra magazin dünyasında uzak bir hayat tercih etti. Kıvrak danslarıyla bir döneme damga vuran ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. İlk olarak eşi ile sabah rutinini yayınlayan Asena, "Sabah kahvaltısı hazırlıyor eşim sincaplarımıza. Kuşlarımızın ki zaten standart" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım…

Magazin Videoları
SON DAKİKA