Oryantal Asena biricik eşini paylaştı sosyal medya onları konuştu!

Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı. Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettiren Asena, özellikle İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı. Hem dansları hem özel hayatıyla bir dönem adından sık sık söz ettiren Asena, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Hasan Dere ile evlendikten sonra magazin dünyasında uzak bir hayat tercih etti. Kıvrak danslarıyla bir döneme damga vuran ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. İlk olarak eşi ile sabah rutinini yayınlayan Asena, "Sabah kahvaltısı hazırlıyor eşim sincaplarımıza. Kuşlarımızın ki zaten standart" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım…