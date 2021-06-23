Haberler Video Magazin Videoları Onur Seyit Yaran ve Batuhan Karacakaya hakkındaki gerçek duyanları şoke etti!

Onur Seyit Yaran ve Batuhan Karacakaya hakkındaki gerçek duyanları şoke etti!

Onur Seyit Yaran ve Batuhan Karacakaya hakkındaki gerçek duyanları şoke etti!
23.06.2021 18:07
Ana Sayfa 06:18
29 yaşındaki Nursel, 50...
Ana Sayfa 02:21
4 PKK’lı daha teslim oldu
Ana Sayfa 01:42
Muhabiri darp eden...
Ana Sayfa 01:16
3 milyonluk gasp ve cinayette...
Ana Sayfa 01:38
İstifa yasağı kalktı mı?
Ana Sayfa 01:07
Kritik toplantı başladı
Ana Sayfa 00:36
Cansu Taşkın'ın makyajsız hali...
Ana Sayfa 00:08
Özel güvenlik görevlilerinden...
Ana Sayfa 00:44
Rus savaş gemisi İngiliz savaş...
Ana Sayfa 00:54
Kazada metrelerce havaya uçtu
Ana Sayfa 00:59
Ege'de yeni NAVTEX!...
Ana Sayfa 10:49
Müge Anlı'nın gözyaşları! Bir...

Bir yanda Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Doruk karateriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran diğer bir yanda Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren ancak erken bir şekilde elenen Batuhan Karacakaya. Son günlerin en çok konuşulan bu iki ismi hakkındaki bu gerçek görenleri şoke etti. Bu ikili arasındaki bağı biliyor muydunuz? İşte gerçekler...


Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya ve Kardeşlerim dizisinin genç yıldızı Onur Seyit Yaran arasında şaşırtıcı bir bağ olduğu ortaya çıktı.

Ekranlarda boy gösteren iki yetenekli isim, büyük bir hayran kitlesine sahip.

Batuhan Karacakaya son olarak katıldığı Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Onur Seyit Yaran ise rol aldığı Kardeşlerim dizisiyle çok konuşuluyor.

Batuhan Karacakaya ve Onur Seyit Yaran'ın aynı lisede eğitim aldığı ortaya çıktı.

İkilinin geçmiş yıllara ait olan fotoğrafı, sosyal medyada fanlar tarafından büyük bir ilgi gördü.

8 yıl öncesine ait olan fotoğraf karesi, ikilinin yıllar içindeki değişimini gözler önüne seriyor.

Magazin Videoları