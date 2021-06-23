Onur Seyit Yaran ve Batuhan Karacakaya hakkındaki gerçek duyanları şoke etti!

Bir yanda Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Doruk karateriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran diğer bir yanda Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren ancak erken bir şekilde elenen Batuhan Karacakaya. Son günlerin en çok konuşulan bu iki ismi hakkındaki bu gerçek görenleri şoke etti. Bu ikili arasındaki bağı biliyor muydunuz? İşte gerçekler...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya ve Kardeşlerim dizisinin genç yıldızı Onur Seyit Yaran arasında şaşırtıcı bir bağ olduğu ortaya çıktı.

Ekranlarda boy gösteren iki yetenekli isim, büyük bir hayran kitlesine sahip.

Batuhan Karacakaya son olarak katıldığı Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Onur Seyit Yaran ise rol aldığı Kardeşlerim dizisiyle çok konuşuluyor.

Batuhan Karacakaya ve Onur Seyit Yaran'ın aynı lisede eğitim aldığı ortaya çıktı.

İkilinin geçmiş yıllara ait olan fotoğrafı, sosyal medyada fanlar tarafından büyük bir ilgi gördü.

8 yıl öncesine ait olan fotoğraf karesi, ikilinin yıllar içindeki değişimini gözler önüne seriyor.