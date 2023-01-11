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Onu hiç böyle görmediniz! Esra Erol güzelliği ile herkesi bir kez daha mest etti

Onu hiç böyle görmediniz! Esra Erol güzelliği ile herkesi bir kez daha mest etti
11.01.2023 00:32

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ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, kendi adını taşıyan Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kurdu. Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Erol, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Esra Erol, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Güzelliği ve fit haliyle dikkat çeken ünlü sunucu, sosyal medya kullanıcıları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Baktıkça bakası geliyor insanın" derken bir başkası "Asil kadın" yorumunda bulundu. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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