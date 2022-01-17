Ünlü şarkıcı Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefat ettiği dönemde yaşadıklarını ilk kez ve ağlayarak anlattı. O dönemde kardeşini kaybettiği için sahneye çıkamayan Alişan, "Daha önce anlaştığım bir iş vardı ve sahneye çıkamayacağım için aldığım kaporaları iade edeceğimi söyledim. Kardeşimin vefatının 12'nci günüydü, bu şarkıcının menajeri kuzenimi arayıp 'Sanatçım parasını almadan sahneye çıkmıyor' dedi. Israr etti ve ben parasını o haldeyken yolladım. O şekilde çıkıp konser verdi." dedi. Alişan'ın bahsettiği o isim merak konusuydu ve kişinin kimliği ifşa oldu. O sanatçının İzzet Yıldızhan olduğu iddia edildi.