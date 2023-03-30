RAMAZAN İMSAKİYE
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Oktay Kaynarca mini otomobiliyle şaşırttı! | VİDEO

Oktay Kaynarca mini otomobiliyle şaşırttı! | VİDEO
30.03.2023 12:14

OTOMATİK OYNAT

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ATV'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Ünlü oyuncu, mini bir arabaya binerek herkesi şaşırttı.

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Bir arkadaşını ziyarete geldiğini ve hasret giderdiklerini söyleyen Kaynarca, dizi çekimlerinin devam ettiğini ve her şeyin yolunda olduğunu dile getirdi. Yazın tatil yapacağını da sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, daha sonra mini bir arabaya binerek herkesi şaşırttı.



Ünlü oyuncu, park sorununa mini araçla çözüm buldu.

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