Oktay Kaynarca mini otomobiliyle şaşırttı! | VİDEO

Bir arkadaşını ziyarete geldiğini ve hasret giderdiklerini söyleyen Kaynarca, dizi çekimlerinin devam ettiğini ve her şeyin yolunda olduğunu dile getirdi. Yazın tatil yapacağını da sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, daha sonra mini bir arabaya binerek herkesi şaşırttı.





Ünlü oyuncu, park sorununa mini araçla çözüm buldu.