Okan Karacan eski eşine hayatı zehir etti! Kapısının önünde olay çıkarmıştı Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu: "Mesajlarıyla tuzağa düşürmeye çalışıyor"

Okan Karacan eski eşine hayatı zehir etti! Kapısının önünde olay çıkarmıştı Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu. 2014 yılında evlendiği Zeynep Karacan'dan Alican ve Ayşe Naz adında iki evladı olan Okan Karacan ani bir kararla boşandığı Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek yüzünden kavga etti. Geçtiğimiz günlerde "Can güvenliğim yok" diyerek şirketteki çalışanlardan şikayetçi olan Karaca, kendisini karakola yönlendiren polislerle de tartıştı. Okan Karacan'ın 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu soluğu savcılıkta aldı. Evli oldukları süre içerisinde Karacan tarafından defalarca aldatıldığını söyleyen Kadıoğlu, eski eşinin sosyal medya hesaplarından sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, mesajlarla tuzağa çekmeye çalıştığını belirtti.