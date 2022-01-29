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Oğuzhan Koç’un eski aşkı fermuarını açıp dekolte verdi! Demet Özdemir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç’un eski aşkı fermuarını açıp dekolte verdi! Demet Özdemir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
29.01.2022 15:41

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Demet Özdemir fermuarını açıp dekolte verdi sosyal medya sallandı! Oğuzhan Koç ile geçen haftalarda ilişkisini sonlandıran Demet Özdemir, son olarak Hande Erçel ile arasında kıskançlık krizi yaşandığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Kıyafetinin fermuarını açarak göğüs dekoltesi veren ünlü oyuncu, cam kenarında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; Demet Özdemir güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...

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