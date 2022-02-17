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Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e romantik evlilik teklifinin detayları şoke etti! Özel gün için haftalar öncesinden...

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e romantik evlilik teklifinin detayları şoke etti! Özel gün için haftalar öncesinden...
17.02.2022 12:59

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Oğuzhan Koç, 14 Şubat’ın romantik ruhuna yakışan bir hamleyle Demet Özdemir’e evlilik teklif etti. Bu özel gün için haftalar öncesinden hazırlanan popçu, özel tasarım yüzüğü ve gösterişli araba detayıyla “Koç gibi damat” dedirtti.

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Sevgililer Günü'nde en büyük sürprizi Oğuzhan Koç yaptı.




Aşkları geçtiğimiz yaz başlayan genç çift, kısa süre önce ilişkilerine ikinci şansı verdi.




Önceki akşam da 30 yaşındaki güzel oyuncuyu yemek bahanesiyle dışarı çıkartan ünlü popçu, Demet Özdemir'e evlenme teklif etti.




Teklifi 'Dünyadan Uzak' şarkısı eşliğinde yapan Oğuzhan Koç, bu özel güne titizlikle hazırlandı.




GÜNE DAMGASINI VURDU
Bir arkadaşına ait 18.5 milyon TL'lik lüks otomobili alan Oğuzhan Koç, yüzüğü de özel tasarlattı.




Dört karatlık yüzüğü parmağına takarak Koç'u havalara uçuran Demet Özdemir de bu özel günde 17 bin TL'lik kıyafetiyle çok şıktı.




Yaz aylarında evlenmeyi planladıkları konuşulan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan gelen bu mutlu haber de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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