RAMAZAN İMSAKİYE
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Oğulcan Engin, Miray Daner ile olan ilişkisi hakkında konuştu: Aşk fedakârlık ister

Oğulcan Engin, Miray Daner ile olan ilişkisi hakkında konuştu: Aşk fedakârlık ister
27.04.2022 00:01

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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen Pazar günü bir süredir aşk yaşadığı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise nikah törenine katılmaması dikkat çekmişti. Damattan 3 yaş küçük olan Engin'in evlilikten rahatsızlık duyduğu için nikâha katılmadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ne Seda Sayan ne de Oğulcan Engin açıklama yapmamıştı. Miray Daner ile bir mekan çıkışı görüntülenen Engin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Engin'in "Aşk fedakarlık ister" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

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