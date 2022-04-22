Oğlum'un Demet'i Canan Ergüder'den korkutan itiraf! Eşi Kenan Ece ile yaşadığı korkunç olayı anlattı “Ölümden döndük”

Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan 44 yaşındaki oyuncu Canan Ergüder, sağlığına kavuştu. Şimdilerde Oğlum dizisinde canlandırdığı Demet karakteriyle izleyici karşısına çıkan Canan Ergüder, katıldığı bir programda eşi Kenan Ece ile başından geçen bir olayı anlattı.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK!"

'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk olan Ergüder, geçtiğimiz senelerde eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken yaşadığı korkunç olaydan şöyle bahsetti:

"Yolda yağmura yakalandık. Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi. Kenan'ın annesini aradık, o da jandarmayı arayıp, haber verdi. Bizi onlar çıkardı."

"BU HAYAT ÖYLE GEÇMEZ"

İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar;

* İyiyim, 6. tetkiklerim yapıldı. Her şey yolunda.

* Hastalık döneminde, 'Sen zaten çok güçlüsün' sözünü duymaktan yoruldum. 'Güçlü olmak istemiyorum' dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım. Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü...

"KENAN İLE BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ"

* Oğlum büyüdükçe babasıyla vakit geçirmeye başladı. 'Evde yalnız kalınca bir sürü şey yapabilirim' diye düşünüyorum ama günün sonunda hiçbir şey yapmıyorum.

* Kenan'ın baba olduktan sonra değişen huyları oldu. Daha sabırlı, ayakları yere daha sağlam basıyor.

* İki oyuncunun evli olması bence iyi bir şey… Birbirimizi anlıyoruz.

"BALERİN OLAMAYINCA OYUNCULUĞA GEÇTİM"

* Ben uzun yıllar bale yaptım, balerin olmayacağımı anlayınca da oyunculuğa geçtim. Bu kararı aldığım zaman 14 yaşımdaydım.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Ergüder, 'Oğlum' adlı diziyle ekranlara dönmüştü.

Kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybeden ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında konuşmuştu.

Ergüder, "Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum. İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissettim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel halimi hiç görmedim zaten" demişti.

Ünlü oyuncu, "Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Bir hafta sonra peruğun bakımına gittiğim zaman o noktada görmek istedim. Kafa şeklimi çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. 'Kel olmak bayağı yakıştı' diye düşündüm" şeklinde konuşmuştu.