O yorumu görmezden gelemedi! Acun Ilıcalı'nın 13 yılık eski eşi Zeynep Yılmaz 2 kızıyla paylaştı! “Kızların senden kapalı...”

Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünyaevine giren Zeynep Yılmaz'ın bu evlilikten Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı adında iki evladı oldu.

2016 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan Yılmaz, iki kızıyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, Instagram'da gündem oldu.

Yılmaz'a yapılan "Kızların senden kapalı" şeklindeki yorum ise dikkat çekti. Söz konusu yoruma Zeynep Yılmaz da kayıtsız kalamadı.

Ünlü isim, takipçisine şöyle karşılık verdi: "Ne enteresan yorumlar ama olsun siz öyle düşünün öyle olmasa da bir resimden yorumlar yapın.

Ben iki kızımla geçirdiğim bayram tatilinden masumca bir resim paylaşayım siz de yazın aklınızdan geçeni. Kötü düşünün, kötü görün, kötü yazın ama ben iki kızımla mutlu pozumdayım..."

Öte yandan Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın küçük kızları Yasemin'in son hali de dikkat çekti.

Yasemin için "Küçük kız maşallah, büyümüş. Süper güzel olmuş", "Senin küçük kızın güzelliği ne olmuş öyle maşallah" yorumları yapıldı.