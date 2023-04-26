Haberler Magazin Videoları O yorumu görmezden gelemedi! Acun Ilıcalı'nın 13 yılık eski eşi Zeynep Yılmaz 2 kızıyla paylaştı! “Kızların senden kapalı...”

O yorumu görmezden gelemedi! Acun Ilıcalı'nın 13 yılık eski eşi Zeynep Yılmaz 2 kızıyla paylaştı! “Kızların senden kapalı...”

O yorumu görmezden gelemedi! Acun Ilıcalı'nın 13 yılık eski eşi Zeynep Yılmaz 2 kızıyla paylaştı! “Kızların senden kapalı...”
26.04.2023 16:12

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Hande boy boy paylaştı!

Acun Ilıcalı ile 2003-2016 yılları arasında evli kalan Zeynep Yılmaz, bu evlilikten dünyaya gelen kızları Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı ile verdiği bir pozu Instagram'ında yayınladı. Yılmaz, kısa sürede gündem olan paylaşıma gelen bir yoruma ise kayıtsız kalamadı. Yılmaz'ın "Kızların senden kapalı" yorumuna verdiği yanıt dikkat çekerken Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Yasemin'in son hali çok konuşuldu. İşte Zeynep Yılmaz'ın kızlarıyla yaptığı o paylaşım ve takipçisine verdiği yanıt...

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Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünyaevine giren Zeynep Yılmaz'ın bu evlilikten Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı adında iki evladı oldu.

2016 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan Yılmaz, iki kızıyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, Instagram'da gündem oldu.

Yılmaz'a yapılan "Kızların senden kapalı" şeklindeki yorum ise dikkat çekti. Söz konusu yoruma Zeynep Yılmaz da kayıtsız kalamadı.

Ünlü isim, takipçisine şöyle karşılık verdi: "Ne enteresan yorumlar ama olsun siz öyle düşünün öyle olmasa da bir resimden yorumlar yapın.

Ben iki kızımla geçirdiğim bayram tatilinden masumca bir resim paylaşayım siz de yazın aklınızdan geçeni. Kötü düşünün, kötü görün, kötü yazın ama ben iki kızımla mutlu pozumdayım..."

Öte yandan Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın küçük kızları Yasemin'in son hali de dikkat çekti.

Yasemin için "Küçük kız maşallah, büyümüş. Süper güzel olmuş", "Senin küçük kızın güzelliği ne olmuş öyle maşallah" yorumları yapıldı.

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