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O görüntüler Ebru Polat'ı çılgına çevirdi! Demet Akalın'da çileden çıktı

O görüntüler Ebru Polat'ı çılgına çevirdi! Demet Akalın'da çileden çıktı
12.02.2023 22:14

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İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medyada yaşanan bazı olaylar mide bulandırdı. Bunlara kayıtsız kalamayan şarkıcı Ebru Polat da art arda yaptığı paylaşımlarla konuyla ilgili tepkisini dile getirdi. Gördüğü paylaşımlar karşısında çılgına dönene Polat'ın yayınladığı bir görüntü Demet Akalın'ı da çileden çıkardı. Akalın "Paylaşma bunları, bizim gençliğimiz bu değil! Bunlar artık döl artığı!" dedi.

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