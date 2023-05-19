Nursel Ergin’in 25 yaşındaki kızına ilginç teklif! "40 deve ile havuzlu villa"

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve bu sayede ünlenen Nursel Ergin, daha sonrasında sık sık televizyon ekranlarında yer aldı. Şimdilerde Gelinim Mutfakta programında sunuculuk yapan Ergin, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Yetimhanede büyüyen ve henüz 19 yaşındayken anne olan Ergin, bu kez kızıyla ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. 25 yaşındaki kızıyla Fas'ın ünlü Agafay Çölü'nde safariye çıkan Ergin, burada kızına gelen bir teklifle şaşkına döndü. Nursel Ergin İşte o anları anlattı...