Nursel Ergin, 6 yıllık eşinden boşandığını paylaştığı dans videosuyla açıkladı

Ünlü sunucu Nursel Ergin boşandığını açıkladı. Var mısın Yok musun? yarışma programı ile ünlenene Ergin şimdilerde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu üstleniyor. Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ergin, 2017 yılında evlendiği Murat Akyer'in yuvasını yıkmakla suçlanmış büyük tepki çekmişti. Ergin 6 yıllık eşinden boşandığını aşk videosu ile duyurdu. Fazıl Say, Ece Dağıstan, Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'dan sonra aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına Nursel Ergin Murat Akyer de dahil oldu. İşte detaylar...