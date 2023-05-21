Nuri Sesigüzel'e veda! Cenazede "20 liran var mı?" sorusu karşısında neye uğradığını şaşıran Mahmut Tuncer: "Yüzsüz müsün?"

Nuri Sesigüzel'e veda! Cenazede "20 liran var mı?" sorusu karşısında neye uğradığını şaşıran Mahmut Tuncer verdiği yanıtla dikkat çekti. Geçtiğimiz gün İbrahim Tatlıses, sanatçı Nuri Sesigüzel'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 86 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda eden Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel'in Teşvikiye Camisi'nden öğle namazını müteakip cenazesi kaldırıldı. Usta sanatçıyı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazede Mahmut Tuncer usta isimden bahsederken bir kadının gelip "20 liran var mı?" demesi herkesi şoke etti.