Nurgül Yeşilçay 'çok sıcak' dedi ortalığı yakıp kavurdu! Fitliğini bikinili sere serpe görüntüsüyle perçinledi

Nurgül Yeşilçay 'çok sıcak' dedi ortalık yandı kavruldu! Bikinisiyle sere serpe yatan Nurgül'ü görenler, "46 yaşında olduğuna hayatta inanmam" , "Gerçekten bu sen misin?" şeklinde yorumlar yaptı. Oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'te tatil yapıyor. Issız bir koyda ev kiralayan çift, oldukça eğlenceli vakit geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde evlerinin önünde denize giderken görüntülenen ikilinin arasında geçen diyalog dikkat çekmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Nurgül, yüzüne havlu örtüp güneşlendiği bir fotoğrafı takipçileri ile "Çok sıcak" notuyla paylaştı. İşte fit haliyle dikkatleri üzerine çeken oyuncunun o karesi...