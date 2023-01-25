Nur Sürer’den yıllar sonra gelen Fatma Girik itirafı

Fatma Girik'in ölüm yıl dönümünde Nur Sürer'in gözyaşları! Yıllar sonra itiraf geldi. Türk sinemasının usta ismi 24 Ocak 2022'de koronavirüse bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Fatma Girik ölümünün 1'inci yıl dönümünde, sevenleri ve sanatçı arkadaşları tarafından anıldı. Girik'in 37 yıllık dostu Nur Sürer kürsüde gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, "İkimiz de biraz serseriydik." dedi ve bir itirafta bulundu. Girik'e dair hislerini Yeşilçam'ın "4 Yapraklı Yonca"larından Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın da dile getirdi.