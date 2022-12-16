Nihat Doğan'ın biricik eşi Arzu Doğan'dan mini elbiseli yeni poz!

Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen Ağustos ayında nikah masasına oturan Nihat Doğan, hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Doğan'ın 5 milyon lira harcayıp açtığı ve zarara uğradığı için kapattığı güzellik merkezinin marka sahibi Sevim Alan, Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın kuliste cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmişti. Bunun üzerine de Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan'ın evi terk ettiği öne sürüldü. Ünlü çift oldukça mutlu göründükleri bir kareyi Instagram'da yayınlayarak iddiaları yalanlarken Arzu Doğan'dan günler sonra dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. 8,5 aylık hamile olan Doğan, mini elbisesi ile yeni karelerini paylaştı. Doğan'ın son hali ise dikkat çekti. İşte o paylaşım...