Nihat Doğan'dan Seren Serengil'e tepki: "Zinayı aşk diye meşrulaştırıyorsun"

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından magazin dünyasında ortalık karıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi Benan Kocadereli üzerinden Ece Erken'e yürüyen Nihat Doğan tepki çeken açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'e "Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kocam bu yüzden öldürüldü de..." diyerek herkesi şoke eden Nihat Doğan, son olarak "Benan hanım iki kere öldü" sözleriyle dikkat çekmişti. Nihat şimdi de Seren Serengil'in "Ona haksızlık yapan beni karşısında bulur" sözleriyle yine çileden çıktı bakın neler söyledi.