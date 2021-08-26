Neslihan Atagül'ü görenler ikinci kez hayran kaldı! Güzellik genetik dedirten Neslihan meğer masum bakışlarını hiç kaybetmemiş... Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Neslihan Atagül'ün çocukluk fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül anne tarafından Beyaz Rus, babası Çerkes kökenli... Son dönemde eş Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sonrası Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti başarılı oyuncu... İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Neslihan Atagül'ün çocukluğu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...