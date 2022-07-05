Neslihan Atagül'dan spor şovu! Dengede durmaya çalıştığı anlarla sosyal medyayı salladı

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Neslihan Atagül, Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Müjde Ar'ın oynadığı 1986 yapımı 'Aaahh Belinda'nın yeniden çevrimi 'Ah Belinda' filmi ile setlere döndü. Filmin çekimlerini tamamlayan Atagül, setten yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyayı aktif kullanan Atagül, denge tahtası ile objektif karşısına geçti ve fit haliyle takipçilerinden tam not aldı. İşte Kadir Doğulu'nun biricik eşi Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...