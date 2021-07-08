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Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Anne-kız poz verdi sosyal medya yıkıldı ‘Boynuz kulağı geçecek’

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Anne-kız poz verdi sosyal medya yıkıldı ‘Boynuz kulağı geçecek’
08.07.2021 10:06
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Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren Nefise Karatay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde mavi bikinisi ile boy gösteren 45 yaşındaki eski mankeni bu kez 6 yaşındaki kızı Maya ile objektif karşısına geçti. Nefise Karatay'ın 'Boynuz kulağı geçecek' notunu düştüğü paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Maya'nın annesine benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi. Maya için 'Güzelliğini annesinden almış' yorumları yapıldı. İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya ile verdiği o pozlar…


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