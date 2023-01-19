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Nazlı Sabancı'nın makyajsız hali ortaya çıktı: İşte fenomenin gerçek yüzü...

Nazlı Sabancı'nın makyajsız hali ortaya çıktı: İşte fenomenin gerçek yüzü...
19.01.2023 13:35

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Nazlı Sabancı, servet değerindeki yüz kremlerini sosyal medyada yere göğe koyamadı. “Bu kremler sayesinde cildim ışıl ışıl” dediği paylaşımları için 100’er bin TL’yi cebine koyan sosyetik, önceki gün makyajsız görüntülendi. Yüzündeki sivilceler “İşte fenomenliğin gerçek yüzü” dedirtti.

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Hacı Sabancı ile evlendikten sonra şöhreti yakalayan Nazlı Sabancı, Instagram fenomenliğine soyundu.




Paylaşımları için 100 bin TL aldığı konuşulan sosyetik, özellikle lüks markalarla iş birlikleri yaptı. Bunlar arasında 60 ml'si 6.100 TL'ye satılan bir krem markası ile yine 50 ml'lik kremi 2.300 TL'ye satan dünyaca ünlü bir kozmetik firması vardı.




Bu kremler sayesinde cildinin pürüzsüz olduğunu söyleyen Nazlı Sabancı, önceki gün eşiyle beraber Etiler'deydi.




En doğal haliyle gezen sosyetik, gazetecileri görünce hızla aracına bindi.




NEREDE O PAHALI KREMLER!
Nedeni ise Nazlı Sabancı'nın makyajsız görüntü vermek istememesiydi.




En pahalı krem markalarıyla Instagram'da cebini dolduran sosyetiğin yüzündeki sivilceler, şaşkınlık yarattı.




Nazlı Sabancı'nın bu görüntüsü "İşte Instagram fenomenlerinin gerçek yüzü" yorumlarına yol açtı...

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