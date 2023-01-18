Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biriydi. Ettiği kavgalar, gerekse parkur performansıyla hem sezona hem de tüm Survivor tarihine damgasını vuran isimlerinden biri olan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde Survivor için "Çok sahte bir ortam var hayatımda görmediğim üçkağıtları gördüm" demiş bunun üzerine Acun Ilıcalı, Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Kısa süre önce kansere yakalandığını duyuran Karadere günler sonra çark etti, özür diledi.