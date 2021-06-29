Nagihan Karadere'den cinsel ilişki itirafı! Survivor Nagihan yatak odası sırlarını ifşa etti

Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti! Bir dönem 'Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' adlı programa katıldı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yaşadığı değişimler gündeme gelen Nagihan Karadere programda öyle şeyler söyledi ki akıl alır gibi değil. 1 çocuk annesi Nagihan Karadere, eski bir erkek arkadaşının, "Benim erkekliğim bitti, kalkmıyor" itirafıyla programa damga vurdu. Nagihan Karadere'nin bu açıklamaları büyük tepki topladı.