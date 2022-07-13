Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Hem Alişan’ı hem kendini ifşa etti

Aslen Konyalı olan ve "Konyalım" şarkısıyla bir dönem müzik listelerini alt üst eden Nadide Sultan; Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e de vokal yaptı. Bugüne kadar yedi albümü bulunan şarkıcı, Çifte Bela dizisinde rol alarak oyunculuk alanındaki yeteneklerini de gözler önüne serdi. Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Nadide Sultan, 2014 yılında ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Kaan isimli bir evladı oldu. Bir süredir magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ünlü şarkıcı, şimdi ise yıllar öncesine ait bir anısını paylaşarak gündem oldu. Hem kendini hem türkücü Alişan'ı ifşa eden Nadide Sultan'ın itirafı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Nadide Sultan'ın çok konuşulan o açıklaması...