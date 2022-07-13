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Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Hem Alişan’ı hem kendini ifşa etti

Nadide Sultan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Hem Alişan’ı hem kendini ifşa etti
13.07.2022 23:28

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Aslen Konyalı olan ve "Konyalım" şarkısıyla bir dönem müzik listelerini alt üst eden Nadide Sultan; Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e de vokal yaptı. Bugüne kadar yedi albümü bulunan şarkıcı, Çifte Bela dizisinde rol alarak oyunculuk alanındaki yeteneklerini de gözler önüne serdi. Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Nadide Sultan, 2014 yılında ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Kaan isimli bir evladı oldu. Bir süredir magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ünlü şarkıcı, şimdi ise yıllar öncesine ait bir anısını paylaşarak gündem oldu. Hem kendini hem türkücü Alişan'ı ifşa eden Nadide Sultan'ın itirafı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Nadide Sultan'ın çok konuşulan o açıklaması...

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A Para'da Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize' programına konuk olan Nadide Sultan, samimi açıklamalarda bulundu.

Hem meslek hayatı hem de özel yaşantına dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcının Alişan itirafı herkesi şaşırttı.

"Okuldayken sahneye çıkmak yasaktı. Ben gizli çalışırdım" şeklinde sözlerine başlayan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, şöyle devam etti: "Derslerde uyuyordum, üstümü örterlerdi.

'Vuslata Beş Kala' çıktı, öğretmenlerin azarlamasından korktum, gitmedim okula. İki kez dondurdum kaydımı, sonra atıldım.

Hatta Alişan'la beraber okuldan atıldık. Yıllar sonra baktım Onur Şan dönüyor, ben de dönmeye karar verdim. Annem istemedi şarkıcı olmamı.

Üniversiteyi bitirdim, doktoraya başladım. Ama evlilik ve bebekle yürütmek zor. Bir gün yan sahnede Kubat vardı, "Hangi türküyü söyleyeyim?" dedim. "Sen Konyalı değil misin onu oku" dedi.

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