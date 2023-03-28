RAMAZAN İMSAKİYE
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Mustafa Sandal Melis Sandal çifti Arnavutköy'de görüntülendi! Sandal'ın yeni lüks aracı dudak uçuklattı! | VİDEO

Mustafa Sandal Melis Sandal çifti Arnavutköy'de görüntülendi! Sandal'ın yeni lüks aracı dudak uçuklattı! | VİDEO
28.03.2023 09:59

OTOMATİK OYNAT

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Mustafa Sandal, lüks araçları arasına bir yenisini ekledi. Önceki akşam eşi Melis Hanım’la Arnavutköy'de görüntülenen 53 yaşındaki sanatçı, 7.5 milyon TL’lik yeni otomobiliyle akıllara bir kez daha efsane şarkısı “Araba”yı getirdi.

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Pop müziğin ünlü ismi Mustafa Sandal, son harcamasıyla bir kez daha akıllara efsane şarkısı "Araba"yı getirdi...




Musti, önceki akşam 2022 Haziran'ında Roma'da evlendiği sosyetik Melis Sandal ile objektiflere takıldı. Arnavutköy'deki bir mekanda baş başa yemek yiyen ünlü çift, mekan çıkışında sportif kıyafetleriyle poz verdi.




Yemek sonrası eve gitmek yerine sahil boyunca yürümeyi tercih eden ikili, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından geriye gelerek yeni aldıkları araçlarına bindi.




YENİ OYUNCAĞI ÇOK HAVALI
Mustafa Sandal'ın direksiyonu başına geçtiği lüks aracının fiyatı ise yaklaşık 7 buçuk milyon TL'ydi. Bu görüntüleriyle "Onun arabası var güzel mi güzel. Şoförü de var özel mi özel. Bastı mı gaza gider mi gider" dedirten 53 yaşındaki sanatçı, yeni oyuncağıyla ilgili sorular karşısında ise "Yemek sonrası güzel bir yürüyüş yaptık. Dışarıda fazla konuşmayalım" demekle yetindi.

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