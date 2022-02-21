Haberler Magazin Videoları Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı! Mustafa Sandal’ın nişan törenindeki tarzı şaşkına çevirdi ‘Geçerken uğramış gibi’

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı! Mustafa Sandal’ın nişan törenindeki tarzı şaşkına çevirdi ‘Geçerken uğramış gibi’

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı! Mustafa Sandal’ın nişan törenindeki tarzı şaşkına çevirdi ‘Geçerken uğramış gibi’
21.02.2022 14:14

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:52
FETÖ’nün Poyrazköy kumpasına...
Ana Sayfa 03:08
Taksicilere denetim! Bin 823...
Ana Sayfa 09:26
İşte fahiş zammın perde arkası
Ana Sayfa 00:54
Kavala'nın tutukluluğu devam
Ana Sayfa 03:44
Putin Biden ile her an...
Ana Sayfa 05:24
Kayıp eski muhtar Muhammet...
Ana Sayfa 00:20
Uyuşturucuyu taksinin tepe...
Ana Sayfa 01:37
MİT ve Emniyet’ten DEAŞ...
Ana Sayfa 02:22
Halil Falyalı cinayetinde...
Ana Sayfa 02:55
Çankaya Belediyesi’nde...
Ana Sayfa 00:59
İran'da savaş uçağı düştü
Ana Sayfa 11:18
Marketler üzerinden oynanan...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup nişanlandı! Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, meslektaşı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini 2018 yılında sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi. Evlilik kararı alan ünlü çift, nişan yüzüklerini taktı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan ünlü çiftten Mustafa Sandal'ın tarzı ise görenleri şaşkına çevirdi. Nişan fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Sandal için 'Geçerken uğramış gibi', 'Bir takım elbise giyeydin bari' yorumları yapıldı. İşte Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un nişan töreninden kareler ve gelen yorumlardan bazıları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA