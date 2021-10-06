Haberler Magazin Videoları Mustafa Kut'un katili kim? Müge Anlı'ya gelen şok telefon! Cinayeti işleyen kişi... 'Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?'

Mustafa Kut'un katili kim? Müge Anlı'ya gelen şok telefon! Cinayeti işleyen kişi... 'Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?'

Mustafa Kut'un katili kim? Müge Anlı'ya gelen şok telefon! Cinayeti işleyen kişi... 'Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?'
06.10.2021 14:22
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Mustafa Kut'un katili kim? Müge Anlı son bölümde Balıkesir cinayetiyle ilgili gelen telefon herkesi şoke etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında gündemi belirleyen araştırmacı - gazeteci Müge Anlı'nın 6 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mustafa Kut cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Programın son dakikalarında Balıkesir'den canlı yayına bağlanan Sezer Kaya isimli şahıs, açıklamasıyla milyonları ekran başına kilitledi. Mustafa Kut'un katili Dürdane Kut'un uğruna cinayet şüphesi ile dikkatleri üzerine çeken Ramazan Şahin mi yoksa stüdyoda yer alan bir başka isim olan Ersin Çetinkaya mı? İşte Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananlar...


Mustafa Kut'un katili kim? Müge Anlı son bölümde Balıkesir cinayetiyle ilgili şok telefon: 'Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?'

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