RAMAZAN İMSAKİYE
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Mustafa Ceceli A Haber'de konser verdi: Evde olduğum için zorlanmadım

Mustafa Ceceli A Haber'de konser verdi: Evde olduğum için zorlanmadım
27.04.2020 02:36

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, karantina sürecinde evde neler yaptığını A Haber'e anlattı. ''Evde olmaya alışkın olduğum için zorlanmadım.'' diyen Ceceli, röportajın ardından sevdikleri için konser verdi.


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