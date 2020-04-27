Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, karantina sürecinde evde neler yaptığını A Haber'e anlattı. ''Evde olmaya alışkın olduğum için zorlanmadım.'' diyen Ceceli, röportajın ardından sevdikleri için konser verdi.
Mustafa Ceceli A Haber'de konser verdi: Evde olduğum için zorlanmadım
27.04.2020 02:36
- Mustafa Ceceli A Haber'de konser verdi: Evde olduğum için zorlanmadım
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