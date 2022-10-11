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Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızlarıyla ilk poz! İşte ünlülerden yorum yağan o kare

Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızlarıyla ilk poz! İşte ünlülerden yorum yağan o kare
11.10.2022 15:58

OTOMATİK OYNAT

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Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızlarıyla ilk poz! Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani ilk çocuklarını 8 Ekim'de kucağına almış, güzel haberi de ünlü oyuncu; "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz... Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu. Mutlu çiftten bugün aile pozu geldi. Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan Iman Elbani ile Murat Yıldırım kızları Miray ile birlikte verdikleri poza, 'Yıldırım Ailesi ' notunu düştü.

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