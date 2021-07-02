Murat Övüç’ün oğlu gözaltına alındı

Sosyal medyada tepki çeken açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen fenomen Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açarak dehşet saçtı. Burakcan Övüç, tepki çeken görüntülerin ardından gözaltına alındı. Övüç’ün evinde olayda kullandığı anlaşılan kurusıkı tabanca ile fişekleri de ele geçirildi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti.

Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç (21) Silivri'de yakalayarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ'da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.