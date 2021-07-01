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Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç aracında tabancayla dehşet saçtı!

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç aracında tabancayla dehşet saçtı!
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Sosyal medyada tepki çeken açıklamalara imza atan fenomen Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç aracında dehşet saçtı! Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açan Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı. İşte Murat Övüç'ün oğlunun dehşet saçtığı anlar...


Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü.

Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra ise sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

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