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Murat Övüç, oğlunu eleştiren şarkıcı Fettah Can’a küfür etti |Video

Murat Övüç, oğlunu eleştiren şarkıcı Fettah Can’a küfür etti |Video
03.07.2021 19:03
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Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık eleştirilen Murat Övüç, son olarak oğlu Burakcan Övüç'ün trafikte terör estirdiği görüntülerle gündeme geldi. Burakcan Övüç'ün araba kullanırken silahla havaya ateş ettiği bir videosu sosyal medyada büyük tepki aldı. Ünlü sanatçı Fettah Can da insanların canını tehlikeye atan o görüntülere kayıtsız kalmadı ve "Sabahtan akşama kadar ıslak odun lazım” ifadelerini kullandı. Murat Övüç ise oğlunu eleştiren Fettah Can'a küfürler yağdırdı. İşte Murat Övüç'ün küfür ettiği anlar...


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