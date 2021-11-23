''Muhteşem Ötesi'' Ebru Polat yine sosyal medyayı salladı! Ev hali beğeni yorum yağmuruna tutuldu!

Ebru Polat'ın ev hali sosyal medyayı salladı! Cesur yatak pozunun ardından bu kez de doğal halini paylaşan Ebru yorum yağmuruna tutuldu.

Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yerini alan şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımı ile adından söz ettirdi.

Ebru Polat, televizyon izlerken çekildiği kareyi Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. 2,5 milyon takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Bu kadar çok güzel olmak zorunda mısın?" ve "Allah'ım seni nazarlardan korusun" gibi yorumlarda bulundu.