RAMAZAN İMSAKİYE
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Muğla’da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Muğla’da seyir halindeki araç alev topuna döndü
17.04.2022 23:31

OTOMATİK OYNAT

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın sonucu araç kullanılmaz duruma geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Menteşe Ula Karayolu Devrant Mevkiinde Yusuf Mesut Gökcen'e ait 48 AIF 565 plakalı Opel marka araç seyir halinde iken benzin deposundan sızan benzin sonrası yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan araca müdahale etti.


Yanan araçta bulunanlar aracı terk ederken araç yangın sonrası kullanılmaz duruma geldi.

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